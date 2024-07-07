Врач рассказал, сколько раз в день нужно ходить в туалет для мочеиспускания

Для нормального функционирования организма человек должен ходить в туалет для мочеиспускания около 6–10 раз в день. Меньшее или большее число походов в уборную чаще всего сигнализирует о наличии проблем с гормональным фоном или же заболеваниях мочевого пузыря, почек или эндокринной системы. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал врач-уролог Александр Белопольский.

"Причин частого мочеиспускания много. Это может быть не связанный с урологическими заболеваниями приём мочегонных препаратов, резкое переохлаждение, избыточное потребление жидкости, влияние психотравмирующих факторов. Это может быть связанное с заболеваниями мочевыводящей системы нарушение гормонального фона или различные заболевания у мужчин", — объяснил врач.

Слишком частые позывы к мочеиспусканию могут сигнализировать об аденоме простаты, цистите, уретрите, различных ИППП (инфекциях, передающихся половым путём), а также заболеваниях мочевого пузыря или почек.

Менее очевидной, однако крайне распространённой причиной частых позывов в туалет является стрессовое недержание мочи. Болезнь развивается на фоне атрофии мышц тазового дна, родов и гормональных возрастных нарушений. Также, по словам специалиста, следует обращать внимание на цвет мочи. При возникновении подозрений на заболевание необходимо немедленно обратиться к врачу для своевременной диагностики.