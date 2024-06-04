Колопроктолог объяснила, как часто на самом деле нужно ходить в туалет Врач Зубова: Нормой считается дефекация от 3 раз в сутки до 1 раза в трое суток 4 июня, 12:21 Нормой считается дефекация от 3 раз в сутки до 1 раза в трое суток. Обложка © Freepik.com / jcomp

В Сети распространяется теория о том, что в норме дефекация должна происходить каждый день и если реже, то ждите проблем со здоровьем и внешностью. Однако, как рассказала Life.ru хирург, колопроктолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова, всё гораздо более индивидуально.

Нормальной считается дефекация от трёх раз в сутки до одного раза в трое суток при условии, что стул мягкий, а процесс не вызывает дискомфорта. У некоторых людей опорожнение толстой кишки один раз в 2-3 дня — физиологическая норма. Если такой режим опорожнения с детства, подозрений на заболевания желудочно-кишечного тракта нет. Нина Зубова Хирург, колопроктолог, эксперт лаборатории "Гемотест"

По её словам, эпизодические задержки стула действительно могут случаться из-за погрешностей в диете, недостатка жидкости и ограниченной физической активности. Однако они легко корректируются изменением образа жизни и не вызывают существенных изменений во внешности. Человек может испытывать дискомфорт от вздутия живота, отмечать сухость кожи, утомляемость из-за состояния, подобного интоксикации.

А вот беспокоиться стоит, если задержки стула сохраняются на протяжении длительного времени, а ещё хуже, если стул был регулярным, а затем его периодичность изменилась. В этом случае нужно обратиться за медицинской помощью и выяснить, в чём причина таких изменений.

Чтобы нормализовать стул, Зубова советует есть больше овощей, фруктов, цельнозерновых круп и бобовых. Содержащаяся в них клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, способствуя тому, чтобы каловые массы не задерживались в нём. Помимо того, она делает массы более мягкими и облегчает их прохождение через кишечник. Важно не забывать пить достаточное количество жидкости (от 1,5 литра в день) и больше двигаться. Если наладить регулярный стул не получается, следует обратиться к врачу.

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Авторы Андрей Горяничев