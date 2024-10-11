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11 октября, 07:28

Полезно в сезон простуд: Врач перечислила «осенние» добавки для чая

Врач Казачкова рекомендовала в сезон простуд добавлять в чай мяту и имбирь

Осенью наступает сезон холодов и повышаются риски подхватить простуду, поэтому особенно важно заняться укреплением иммунитета. Согреться вечерами, а также поддержать здоровье поможет чай с полезными добавками. Их перечислила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

Так, противовоспалительными свойствами знаменит имбирь, который в сочетании с ломтиком лимона превратит чай в полезный коктейль, богатый витамином C. Кладезем витаминов и антиоксидантов также считается облепиха. А мята поможет успокоить нервы и получить заряд хорошего настроения в пасмурную погоду.

В беседе с «Газетой.ru» эксперт также рекомендовала добавлять в чай клюкву, обладающую антибактериальными свойствами и помогающую при проблемах с мочевыводящей системой. Ещё одной звездой осени является корица — она не только согревает в холода, но и способствует регуляции уровня сахара в крови.

«Попробуйте соединить имбирь, лимон и мёд — это классическое сочетание, которое поможет при первых признаках простуды. Или экспериментируйте с более необычными вариантами. Как насчёт чая из облепихи с корицей и апельсиновой цедрой? Такой напиток не только укрепит иммунитет, но и подарит ощущение праздника», — отметила врач, призвав комбинировать различные добавки для чая.

Диетолог назвала три полезных добавки для чая
Диетолог назвала три полезных добавки для чая

Ранее врач составила для россиян «осенне-зимний» рацион питания. Эксперт, в частности, рекомендовала есть больше жирной рыбы, моркови и тыквы.

Обложка ©

pixabay / dungthuyvunguyen

Борис Эльфанд
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