«Не самый полезный продукт»: Диетолог вскрыла опасную сторону сои
Диетолог Бережная предупредила, что почти половина людей имеет аллергию на сою
Соя и соевый белок, которым производители часто пичкают колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, сыры, выпечку и даже детское питание, могут нанести вред здоровью человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
Кандидат медицинских наук подчеркнула, что около 40% людей имеет аллергию на сою. Растительный белок может вызвать перекрёстную реакцию и при других аллергиях, например, на белок коровьего молока или на крестоцветные.
Мало того, что соя «не самый полезный продукт», так она ещё и уступает мясу по составу аминокислот. Особенно она вреда для вегетарианцев, уверена собеседница радио Sputnik.
«Соевый белок не имеет тех аминокислот, которые есть в мясе и которые необходимы нам для жизнедеятельности. Также в сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Поэтому, например, у вегетарианцев очень часто бывает железодефицитная анемия», — подчеркнула диетолог.
Ранее диетолог раскрыла неочевидный вред овощей, из-за которого могут пострадать суставы, щитовидка и ЖКТ. Кроме того, врач назвал самый вредный суп, представляющий опасность для желудка.