«Не самый полезный продукт»: Диетолог вскрыла опасную сторону сои

Соя и соевый белок, которым производители часто пичкают колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, сыры, выпечку и даже детское питание, могут нанести вред здоровью человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что около 40% людей имеет аллергию на сою. Растительный белок может вызвать перекрёстную реакцию и при других аллергиях, например, на белок коровьего молока или на крестоцветные.

Мало того, что соя «не самый полезный продукт», так она ещё и уступает мясу по составу аминокислот. Особенно она вреда для вегетарианцев, уверена собеседница радио Sputnik.

«Соевый белок не имеет тех аминокислот, которые есть в мясе и которые необходимы нам для жизнедеятельности. Также в сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Поэтому, например, у вегетарианцев очень часто бывает железодефицитная анемия», — подчеркнула диетолог.