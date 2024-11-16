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16 ноября, 07:35

«Не самый полезный продукт»: Диетолог вскрыла опасную сторону сои

Диетолог Бережная предупредила, что почти половина людей имеет аллергию на сою

Соя и соевый белок, которым производители часто пичкают колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты, сыры, выпечку и даже детское питание, могут нанести вред здоровью человека. Об этом рассказала гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что около 40% людей имеет аллергию на сою. Растительный белок может вызвать перекрёстную реакцию и при других аллергиях, например, на белок коровьего молока или на крестоцветные.

Мало того, что соя «не самый полезный продукт», так она ещё и уступает мясу по составу аминокислот. Особенно она вреда для вегетарианцев, уверена собеседница радио Sputnik.

«Соевый белок не имеет тех аминокислот, которые есть в мясе и которые необходимы нам для жизнедеятельности. Также в сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Поэтому, например, у вегетарианцев очень часто бывает железодефицитная анемия», — подчеркнула диетолог.

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Ранее диетолог раскрыла неочевидный вред овощей, из-за которого могут пострадать суставы, щитовидка и ЖКТ. Кроме того, врач назвал самый вредный суп, представляющий опасность для желудка.

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Борис Эльфанд
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