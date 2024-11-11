Вредно для сердца: Россиян призвали не увлекаться пельменями
Диетолог Мухина: Чрезмерное употребление пельменей вредно для сердца
Пельмени — универсальный продукт, богатый одновременно и белками, и жирами, и углеводами. Сочетание мяса и мучного хорошо насыщает и даже согревает организм, но в то же время может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По её словам, чрезмерное увлечение пельменями чревато набором лишнего веса, повышением холестерина, развитием атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Собеседница «Москвы 24» призвала ограничить потребление данного блюда двумя порциями по 150 граммов в неделю.
«Чтобы еда лучше переваривалась, нужны пищевые волокна. Поэтому стоит употреблять пельмени вместе с 200 граммами овощей», — подчеркнула врач.
Ранее врач объяснила, с чем лучше всего подавать пельмени для лучшего усвоения. Эксперт рекомендовала использовать соусы с добавлением уксуса и кетчупа.