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11 ноября, 08:45

Вредно для сердца: Россиян призвали не увлекаться пельменями

Диетолог Мухина: Чрезмерное употребление пельменей вредно для сердца

Пельмени — универсальный продукт, богатый одновременно и белками, и жирами, и углеводами. Сочетание мяса и мучного хорошо насыщает и даже согревает организм, но в то же время может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По её словам, чрезмерное увлечение пельменями чревато набором лишнего веса, повышением холестерина, развитием атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Собеседница «Москвы 24» призвала ограничить потребление данного блюда двумя порциями по 150 граммов в неделю.

«Чтобы еда лучше переваривалась, нужны пищевые волокна. Поэтому стоит употреблять пельмени вместе с 200 граммами овощей», — подчеркнула врач.

Врач рассказал, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры
Врач рассказал, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры

Ранее врач объяснила, с чем лучше всего подавать пельмени для лучшего усвоения. Эксперт рекомендовала использовать соусы с добавлением уксуса и кетчупа.

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Борис Эльфанд
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