Вредно для сердца: Россиян призвали не увлекаться пельменями

Пельмени — универсальный продукт, богатый одновременно и белками, и жирами, и углеводами. Сочетание мяса и мучного хорошо насыщает и даже согревает организм, но в то же время может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.