Врач рассказал, сколько пельменей можно съесть за раз без вреда для фигуры

Любителям пельменей дали советы, как лучше их есть, чтобы не навредить здоровью. В частности, надо избегать переедания этим высококалорийным продуктом. В состав входит не только мясо, но и много мучного, поэтому лучше съедать не более 20 пельмешек за раз. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с aif.ru.

Медик отметил, что оптимальная порция мяса составляет 100-150 граммов. В одном пельмене его должно быть не менее 50%, в некоторых случаях добавляют 65-70%. Учитывая, что вес одной штучки колеблется от 10 до 13 граммов, разброс в порции получается очень большим — от 11 до 30 штук. По совету доктора, лучше остановиться на числе 20.

Также чтобы сделать блюдо полезнее для организма, перед пельменями надо обязательно съесть лёгкий овощной салат. С выбором соусов тоже следует быть осторожным. Лучше выбирать добавки с максимально простым и натуральным составом, типа сметаны.

«Сильно повлиять на пользу и вред пельменей может то, с чем их едят. <…> Некоторую пользу им могут принести соусы. Классические из них сметана и уксус, обычно сдабриваемые ещё и зеленью. Сами по себе они хороши, конечно, если уксус натурального брожения, а не из чистой уксусной кислоты (т. н. столовый уксус). Но в принципе, эти соусы пользу овощей не заменят», — рассказал врач.

Кроме того, можно добавить натуральный соус из помидоров. Он станет отличной заменой кетчупу.