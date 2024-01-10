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10 января, 09:15

Россиянам раскрыли способ есть пельмени и худеть

Врач Волкова посоветовала худеющим есть пельмени без жирных соусов

Полуфабрикаты могут быть полезными и допустимыми даже при похудении, рассказала врач Екатерина Волкова. По её словам, замороженная пища является спасением для тех, кто погружён в работу. Главное — соблюдать ряд правил при её приготовлении.

"Пельмени. Что нужно, чтобы они лучше усваивались? Использовать муку грубого помола, гороховую, гречневую или рисовую, заменив ею четверть пшеничной муки в тесте. Клетчатка поможет организму быстрее и легче переварить мясо и тесто и не оставить ощущения тяжести", — написала специалист в телеграм-канале.

Кроме того, в целях снижения калорийности блюда врач рекомендует варить их, а не обжаривать, а также отказаться от жирных соусов. А в начинку лучше добавить немного капусты, лука и кабачка. Высказалась Волкова и в пользу замороженных овощных смесей. Их плюс — в сбалансированном составе и миксе овощей, круп и грибов. Лучше всего сохраняются замороженные помидоры, сладкий перец, цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль, баклажаны, кабачки, зелень и кукуруза. А из замороженных фруктов можно готовить смузи с овсяными хлопьями, предварительно измельчив их.

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Обложка ©

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Матвей Константинов
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