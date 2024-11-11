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11 ноября, 09:32

Лучше не жарить: Диетолог дал полезные советы любителям пельменей

Диетолог Гинзбург рекомендовал выбирать пельмени из мяса птицы

Россияне очень любят есть пельмени, они считаются вкусным и полезным продуктом. Однако всё зависит от состава, заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рекомендовал выбирать пельмени из мяса птицы.

«Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше 2-3 порций в неделю даже здоровым людям», — подчеркнул эксперт.

Также пельменями с красным мясом не стоит увлекаться сердечникам, предупредил диетолог. По его словам, для уменьшения вреда лучше отдавать предпочтение нежирному мясу, разбавленному луком или картофелем. А вот растительного белка в составе опасаться не стоит, так как он усиливает пользу продукта.

К слову, пельмени лучше варить, чем жарить — так получается полезнее. Кроме того, не стоит злоупотреблять солью и жирными соусами, заключил медик.

Врач объяснила, с чем лучше всего подавать ароматные пельмени для лучшего усвоения
Врач объяснила, с чем лучше всего подавать ароматные пельмени для лучшего усвоения

Ранее россиян призвали не увлекаться пельменями, которые могут нанести вред сердцу. Диетолог рекомендовала ограничить потребление данного блюда двумя порциями по 150 граммов в неделю.

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Борис Эльфанд
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