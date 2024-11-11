Лучше не жарить: Диетолог дал полезные советы любителям пельменей
Диетолог Гинзбург рекомендовал выбирать пельмени из мяса птицы
Россияне очень любят есть пельмени, они считаются вкусным и полезным продуктом. Однако всё зависит от состава, заявил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он рекомендовал выбирать пельмени из мяса птицы.
«Если брать пельмени с красным мясом, то здесь уже появляется небольшой вред, так как считается, что красное мясо нежелательно есть больше 2-3 порций в неделю даже здоровым людям», — подчеркнул эксперт.
Также пельменями с красным мясом не стоит увлекаться сердечникам, предупредил диетолог. По его словам, для уменьшения вреда лучше отдавать предпочтение нежирному мясу, разбавленному луком или картофелем. А вот растительного белка в составе опасаться не стоит, так как он усиливает пользу продукта.
К слову, пельмени лучше варить, чем жарить — так получается полезнее. Кроме того, не стоит злоупотреблять солью и жирными соусами, заключил медик.
Ранее россиян призвали не увлекаться пельменями, которые могут нанести вред сердцу. Диетолог рекомендовала ограничить потребление данного блюда двумя порциями по 150 граммов в неделю.