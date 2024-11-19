Кормит и прячет: Раскрыта опасная связь меди в организме и развития рака

Калифорнийские ученые обнаружили, что обычный микроэлемент – медь – может ускорять рост раковых опухолей. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Cancer Discovery.

Оказывается, медь, которая обычно спокойно выводится из организма, в раковых клетках ведёт себя совсем иначе. Она словно подпитывает их, помогая опухолям расти быстрее и становиться более агрессивными.

Учёные предполагают, что медь может помогать раковым клеткам создавать новые кровеносные сосуды, которые доставляют им питательные вещества и кислород; «включать» определённые гены, заставляя раковые клетки делиться быстрее и бесконтрольно; а также помогать раковым клеткам прятаться от иммунных клеток, делая их менее заметными.

«Избыток меди в организме может вызывать сложные адаптационные процессы в раковых клетках. Этот элемент стимулирует выработку фермента, который, в свою очередь, ускоряет метаболизм в опухолевых клетках. В результате опухоль получает дополнительный источник энергии для своего стремительного роста», — поделился ведущий исследователь и профессор кафедры онкологии Калифорнийского университета Мария Чижик-Кржеска.

Это открытие может стать настоящим прорывом в лечении рака. Если мы научимся блокировать поступление меди в опухоли, то сможем замедлить их рост и сделать более уязвимыми для других методов лечения. Пока что нет чётких рекомендаций, как снизить риск развития рака, связанного с медью. Но в целом, здоровый образ жизни — правильное питание, физические нагрузки, отказ от вредных привычек — всегда полезен для профилактики любых заболеваний, включая рак.