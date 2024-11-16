Как апельсиновый сок: Врач назвала пенное средство от рака, которое есть в любом магазине

В пиве содержится ксантохумол — флавоноид, подавляющий действие канцерогенов, и поэтому пенный напиток в некоторой степени можно считать средством от раковых заболеваний, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова

«Тот же ксантохумол оберегает мозг от возрастных дегенеративных изменений», — подчеркнула эксперт.

По её словам, пиво быстрее всех напитков выводит из организма соединения алюминия при отравлении. А по содержанию фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка оно не уступает апельсиновому соку. Тем не менее, злоупотреблять алкоголем нельзя!

Врач отметила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что безопасная доза пива для мужчин за день не должна превышать одного литра, а для женщин — 750 миллилитров. В то же время людям с хроническими заболеваниями сердца, почек и ЖКТ стоит вовсе отказаться от напитка.

Специалист добавила, что литр пива содержит 70% дневной нормы витамина С и половину необходимой для организма суточной дозы витаминов В1 и В2. Кроме того, для пополнения никотиновой и фолиевой кислоты человеку достаточно 300 граммов напитка.