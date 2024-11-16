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16 ноября, 11:55

Как апельсиновый сок: Врач назвала пенное средство от рака, которое есть в любом магазине

Врач Сухорукова: Пиво может защитить человека от раковых заболеваний

В пиве содержится ксантохумол — флавоноид, подавляющий действие канцерогенов, и поэтому пенный напиток в некоторой степени можно считать средством от раковых заболеваний, заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова

«Тот же ксантохумол оберегает мозг от возрастных дегенеративных изменений», — подчеркнула эксперт.

По её словам, пиво быстрее всех напитков выводит из организма соединения алюминия при отравлении. А по содержанию фосфора, железа, магния, меди, калия и цинка оно не уступает апельсиновому соку. Тем не менее, злоупотреблять алкоголем нельзя!

Врач отметила в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что безопасная доза пива для мужчин за день не должна превышать одного литра, а для женщин — 750 миллилитров. В то же время людям с хроническими заболеваниями сердца, почек и ЖКТ стоит вовсе отказаться от напитка.

Специалист добавила, что литр пива содержит 70% дневной нормы витамина С и половину необходимой для организма суточной дозы витаминов В1 и В2. Кроме того, для пополнения никотиновой и фолиевой кислоты человеку достаточно 300 граммов напитка.

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Ранее диетолог рассказала об опасности «пивной» диеты. Кроме того, врач раскрыл «безопасную» дозу алкоголя для мужчин и женщин.

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pixabay / spooky_kid

Борис Эльфанд
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