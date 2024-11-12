Госдума хочет умаслить Минздрав ради возвращения пива на стадионы

Снятие запрета на продажу пива на стадионах никак не повлияет на здоровье нации и лишь поможет увеличить число болельщиков на трибунах. Об этом сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен», — пояснил он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Депутат добавил, что уже направил обращение в Минздрав РФ с просьбой «обновить позицию по данному вопросу» и пересмотреть подходы к запрету пива во время спортивных матчей.