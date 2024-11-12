Госдума хочет умаслить Минздрав ради возвращения пива на стадионы
Депутат Свищев заявил, что снять запрет на продажу пива на стадионах мешает Минздрав
Снятие запрета на продажу пива на стадионах никак не повлияет на здоровье нации и лишь поможет увеличить число болельщиков на трибунах. Об этом сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен», — пояснил он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Депутат добавил, что уже направил обращение в Минздрав РФ с просьбой «обновить позицию по данному вопросу» и пересмотреть подходы к запрету пива во время спортивных матчей.
Напомним, в России запретили продавать пиво на спортивных мероприятиях в 2005 году. Осенью прошлого года депутат Сергей Миронов предложил подумать над тем, чтобы вернуть продажу этого напитка на стадионах, что привлечёт больше болельщиков. Недавно Минфин также высказался за снятие запрета. Однако последнее слово остаётся за правительством РФ.
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