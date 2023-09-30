В Госдуме предложили вернуть пиво на стадионы

Глава партии СРЗП Сергей Миронов заявил, что рекламу безалкогольного пива нужно запретить. Однако политик подчеркнул, что на спортивные стадионы "в рамках нормы" хмельной напиток вернуть можно и даже нужно.

"Как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок... Это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градуса занимает всего 2,2% рынка. Эти ролики нацелены на молодёжь, призваны связать потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями. Я не раз выступал за запрет такой рекламы", — написал политик у себя Telegram-канале.

Однако политик выступил за возвращение пива на спортивные стадионы. Он убеждён, что так можно увеличить число болельщиков, тем самым поддержать клубы России. Но депутат заметил, что количество пива на человека нужно ограничивать, чтобы каждый потреблял в меру.