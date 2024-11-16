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16 ноября, 03:00

Названы распространённые недуги, за которые чаще всего прячется рак

Радиотерапевт Романов: Рак толстой кишки часто путают с расстройствами ЖКТ

Рак часто может развиваться незаметно, создавая симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

Рак часто может развиваться незаметно, создавая симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gerain0812

Рак часто может развиваться незаметно, создавая симптомы, которые легко спутать с другими заболеваниями. Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов в беседе с Life.ru поделился множеством примеров такого развития событий.

По его словам, недуг может долго оставаться незамеченным, а симптомы часто списываются на менее опасные болезни. Так, рак шейки матки у молодых женщин иногда объясняется нарушением менструального цикла, что затягивает обращение к врачу. Рак толстой кишки часто маскируется под обычные расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как запоры или боли в животе, а примесь крови в кале нередко не воспринимается как повод для беспокойства.

С учётом того, что рак лёгкого чаще случается с курильщиками, жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке принято связывать с хронической обструктивной болезнью лёгких и бронхитом. На потерю массы тела, к сожалению, тоже не всегда обращают должное внимание. Рак желудка — здесь тоже всё понятно: тяжесть в эпигастрии, тошнота, отсутствие аппетита легко списать на обострение хронического гастрита.

Денис Романов

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко»

С учётом того, что рак лёгкого чаще случается с курильщиками, жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке принято связывать с хронической обструктивной болезнью лёгких и бронхитом. На потерю массы тела, к сожалению, тоже не всегда обращают должное внимание. Рак желудка — здесь тоже всё понятно: тяжесть в эпигастрии, тошнота, отсутствие аппетита легко списать на обострение хронического гастрита.
С учётом того, что рак лёгкого чаще случается с курильщиками, жалобы на одышку, кашель, боли в грудной клетке принято связывать с хронической обструктивной болезнью лёгких и бронхитом. На потерю массы тела, к сожалению, тоже не всегда обращают должное внимание. Рак желудка — здесь тоже всё понятно: тяжесть в эпигастрии, тошнота, отсутствие аппетита легко списать на обострение хронического гастрита.

Опухоли органов головы и шеи могут проявляться заложенностью носа, болями в горле или осиплостью голоса, что зачастую воспринимается как простудные заболевания или воспаления ЛОР-органов. Рак анального канала, хотя и редкое заболевание, может быть ошибочно приписан к обострениям геморроя или анальной трещине.

Метастатическое поражение костей часто проявляется болями в спине, которые ошибочно списываются на остеохондроз или на последствия сквозняка. Рак предстательной железы тоже не сразу диагностируется: нарушения мочеиспускания у пожилых мужчин зачастую приписываются доброкачественным заболеваниям, таким как аденома.

«Если вы видите, что ваш родственник в возрасте мучается от проблем с мочеиспусканием, понудите его отправиться к врачу и сдать ПСА», — резюмировал специалист.

Риск рака: Рентгенолог призвал россиян не делать КТ по собственной инициативе
Риск рака: Рентгенолог призвал россиян не делать КТ по собственной инициативе

Тем временем онколог ответил, как поход к стоматологу поможет избежать рака. По словам специалиста, грамотный врач по ряду характерных симптомов может вовремя выявить зарождающийся недуг и отправить пациента на лечение.

Андрей Горяничев
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