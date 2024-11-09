Риск рака: Рентгенолог призвал россиян не делать КТ по собственной инициативе
Рентгенолог Бажин: Томография может повысить риск возникновения рака
Со времён пандемии коронавируса многие россияне начали делать КТ по собственной инициативе, без получения медицинских оснований. Однако заместителем директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин уверен, что от подобной практики следует отказаться.
«КТ должна проводиться строго по медпоказаниям, а не по собственной инициативе. Во многих случаях качества изображения, получаемого при рентгенографии, более чем достаточно для точной диагностики», — заявил врач-рентгенолог.
По его словам, специалист назначает обследования с учётом индивидуальных особенностей пациента. При этом важно, чтобы уровень вреда для организма не превысил пользу. Кандидат медицинских наук в беседе с kp.ru подчеркнул, что в теории КТ может повысить риск развития рака.
Эксперт добавил, что прямая взаимосвязь между рентгеном КТ, МРТ и риском развития онкологических заболеваний ещё не доказана, однако эти исследования связаны с лучевой нагрузкой на организм, которая считается негативным фактором. При этом нет однозначного ответа, какая доза облучения является безопасной.
Ранее рентгенолог объяснила, как часто можно делать КТ. По словам эксперта, регулярные КТ увеличивают риск развития рака в будущем.