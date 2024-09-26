Рентгенолог объяснила, как часто можно делать КТ

При заболевании коронавирусом часто бегать на компьютерную томографию (КТ), чтобы исследовать органы грудной клетки, не стоит. Впоследствии это может стать причиной рака, предупредила россиян врач-рентгенолог Мария Чекалина.

Медик отметила, что КТ действительно помогает отличить воспалительный процесс, вызванный вирусной инфекцией, от других болезней. При единичном исследовании ничего страшного не произойдёт, однако частые проверки могут закончиться плачевно.

«Всё-таки методика основана на принципе ионизирующего излучения. Есть данные о том, что бесконтрольные частые КТ увеличивают риск развития рака в будущем», — рассказала Чекалина в интервью RG.ru.

При коронавирусе КТ покажет врачу изменения в лёгких примерно на 4-6 день заболевания. Повторное исследование обычно назначается через 10 дней, где можно отследить динамику в лучшую или худшую сторону. Врач подчеркнула, что обычно КТ назначается пациентам с затруднённым дыханием и болями в груди.