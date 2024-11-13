Онколог ответил, как поход к стоматологу поможет избежать рака

Регулярные визиты к стоматологу могут защитить не только от кариеса и пародонтита, но и от такого смертельного заболевания, как рак полости рта. Грамотный специалист по ряду характерных симптомов может вовремя выявить зарождающийся недуг и отправить пациента на лечение. Об этом заявил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

В частности, о предопухолевом состоянии могут свидетельствовать белый налёт или постоянная сухость во рту. Также могут образовываться язвы и узелки.

«Если опухоль начинает расти, она обычно растёт в трёх вариантах: либо формируется узловое образование на поверхности клетки, либо формируется язвочка. Опасен другой вариант, так называемый инфильтративный рост, когда ткань стала плотной, как будто инородное тело», — пояснил Черемушкин.

Симптомом рака может быть и стойкое покраснение. Воспалительные реакции при ношении протезов тоже могут спровоцировать онкологию. Однако, пока опухоль маленькая, её очень сложно заметить самостоятельно. Поэтому важно регулярно посещать стоматолога, чтобы обнаружить недуг на ранних стадиях.