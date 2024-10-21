Онколог рассказал, может ли появиться рак из-за семечек

Некоторые люди боятся грызть семечки из-за риска возникновения рака органов ЖКТ. Однако этот страх не имеет за собой никаких научных обоснований. Об этом заявил NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

По словам доктора, катализатором болезни служит регулярное воспаление и повреждение слизистых оболочек. Поэтому надо лузгать семечки круглыми сутками и в больших количествах, чтобы вызвать рак, и то риски минимальны.

«Для того, чтобы возник рак, нужно много условий. В первую очередь страдают курящие люди из-за химических канцерогенов или хронических воспалений. Например, у пожилых людей неудачно стоят протезы, натирают, вызывают воспаления. И вот длительно текущие воспаления приводят к появлению опухоли», — отметил онколог.

Врач добавил, что к раку приводит сочетание причин, которые усиливают негативное воздействие. В первую очередь к ним относятся вредные привычки. Что касается семечек, то здесь, скорее, совпадение, чем закономерность.