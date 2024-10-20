Россиянам рассказали, как защитить себя от рака желудка при «плохой генетике»
Врач Кирюкова: В 80% случаев рак желудка вызывает бактерия Helicobacter pylori
Чаще всего рак желудка вызывает бактерия Helicobacter pylori. Поэтому избавившись от неё как можно скорее, риск возникновения опасного заболевания заметно снижается. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Мария Кирюкова.
«Рак желудка происходит при озлокачествлении клеток слизистой оболочки желудка. В 80% случаев опухоль связана с заражением бактерией Helicobacter pylori. У 3-10% пациентов с раком желудка есть наследственная предрасположенность. При обнаружении Helicobacter pylori важно избавиться от неё, чтобы снизить риск развития рака. Это касается и пациентов с наследственными формами заболевания», — отметила медик в беседе с «Газетой.ru».
На ранних стадиях рак желудка обычно не имеет симптомов. Поэтому после 45 лет важно проходить плановые обследования, даже если жалоб нет. Особенно это касается мужчин: у них рак желудка встречается почти в два раза чаще, чем у женщин.
На поздних стадиях у больных может появиться слабость, бледность, головокружение, изжога, тошнота и рвота. Также могут измениться вкусовые предпочтения и стул. Любой из этих симптомов является поводом незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее Life.ru писал о ранних симптомах рака кишечника. Тревогу стоит забить при частых запорах или, наоборот, диарее. Также говорит о наличии одного из самых смертоносных видов рака может кровь в стуле или необъяснимая потеря веса. Не стоит терпеть дискомфорт и боли в животе, особенно ночные. Симптомом онкологии может быть общая слабость.