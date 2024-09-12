Прорыв желудка, перитонит и рак: Врач объяснила, почему язву нужно обязательно лечить
Врач Евлашева: Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки приводят к развитию рака
Врач рассказала о серьёзных последствиях непролеченных язв. Фото © freepik.com
Непролеченные язвы желудка или двенадцатиперстной кишки могут привести к перитониту и раку. Поэтому важно вовремя распознать у себя заболевание и начать лечение, передаёт URA.RU.
«Непролеченные язвы способны спровоцировать кровотечение желудка либо двенадцатиперстной кишки, что может стать причиной тяжёлой кровопотери; перфорацию — прорыв стенки желудка, который, в свою очередь, может привести к перитониту — развитию инфекции в брюшной полости, а также к раку желудка», — рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева.
Поводом обратиться к врачу должны стать неприятные ощущения в верхней части живота, а также вздутие, изжога или частая отрыжка. Для диагностики язвенной болезни используются сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные методы обследования. Помогает бороться с язвами здоровый образ жизни — отказ от курения и алкоголя.
Людям, страдающим от язвы желудка, необходимо соблюдать особую диету. Так, например, из рациона стоит исключить помидоры, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Спровоцировать заболевание также может употребление энергетиков натощак.