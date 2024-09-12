Прорыв желудка, перитонит и рак: Врач объяснила, почему язву нужно обязательно лечить

Непролеченные язвы желудка или двенадцатиперстной кишки могут привести к перитониту и раку. Поэтому важно вовремя распознать у себя заболевание и начать лечение, передаёт URA.RU.

«Непролеченные язвы способны спровоцировать кровотечение желудка либо двенадцатиперстной кишки, что может стать причиной тяжёлой кровопотери; перфорацию — прорыв стенки желудка, который, в свою очередь, может привести к перитониту — развитию инфекции в брюшной полости, а также к раку желудка», — рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева.