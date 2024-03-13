Риск внезапной смерти: Любителей энергетиков предупредили об опасности и критической дозе

Энергетики, дарующие своим поклонникам вожделенное чувство бодрости, содержат большое количество сахара и кофеина. Эти два ингредиента негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, рассказала телеканалу "360" кардиолог и диетолог Асият Хачирова.

"Если человек употребляет энергетический напиток, а сверху "доливает" кофе, это вдвойне плохо, потому что кофеина становится много, идёт вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. <…> Есть описанные случаи внезапной смерти от передозировки кофеина", — предостерегла специалист.

По её словам, если употреблять более двух банок энергетика в день, кофеин будет оказывать стимулирующее действие на надпочечники, что быстро приведёт к их истощению. Учёные также выяснили, что энергетики могут спровоцировать психические расстройства в период взросления. Из-за них могут развиться депрессия, тревожность, суицидальные мысли, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Сами производители рекомендуют не более одной банки энергетика в день во избежание передозировки. Её симптомы: нервозность, апатия и депрессия, возбуждение, хроническое нарушение сердечного ритма. Лучше всего энергетики, как и кофе, пить до 12 часов дня, после завтрака.

"В обязательном порядке это нужно делать после еды, чтобы снизить скорость всасывания сахаров и сократить пагубное воздействие красителей и газировки на стенки желудка. Если кофеинсодержащие напитки пить натощак, можно попасть в группу риска по развитию язвенной болезни желудка или гастрита", — объяснила врач – нутрициолог-валеолог и автор курса "Основы управления здоровьем" Наталья Петрова.

По её мнению, лучше обратиться к альтернативным стимуляторам бодрости. Лёгкие тренировки, бег, йога, контрастный душ подарят такой же энергетический заряд, как и употребление тонизирующих напитков. При этом не будет "отката" и люди продлят себе молодость.