Врач назвала два "убийственных" ингредиента энергетиков

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Врач Кашух: Из-за энергетиков у школьников может снижаться успеваемость

28 февраля, 10:35
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Энергетические напитки — популярный, но не самый здоровый способ взбодриться и повысить собственную продуктивность. Несмотря на то что в их составе нет каких-либо критически опасных для здоровья компонентов — преимущественно они работают за счёт кофеина и большого количества сахара, — их действие на организм довольно агрессивно. О страшных последствиях увлечения энергетиками Life.ru рассказала врач Екатерина Кашух.

Начнём с того, что кофеин, содержащийся в энергетиках в больших дозах, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, бессоннице, тревожности и головным болям.

Екатерина Кашух

Врач, эксперт лаборатории "Гемотест"

Начнём с того, что кофеин, содержащийся в энергетиках в больших дозах, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, бессоннице, тревожности и головным болям.
Начнём с того, что кофеин, содержащийся в энергетиках в больших дозах, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, бессоннице, тревожности и головным болям.

При этом кофеин способен формировать психологическую зависимость, стимулируя резкий выброс гормона счастья — дофамина. У подростков кофеин может привести к нарушению сна и, как следствие, ухудшению когнитивных способностей и успеваемости.

Ещё один опасный компонент энергетиков — сахар. Помимо очевидных проблем со здоровьем (повышенный риск ожирения, кариеса), большое количество сахара может формировать инсулинорезистентность, ухудшать состояние сосудов и повышать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Любитель энергетиков из Подмосковья выпил тысячу банок и чуть не умер от острого панкреатита
Любитель энергетиков из Подмосковья выпил тысячу банок и чуть не умер от острого панкреатита

А ранее учёные выяснили, что распитие энергетических напитков вызывает у подростков расстройство психики, а вейп — слабоумие.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
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