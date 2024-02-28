Врач назвала два "убийственных" ингредиента энергетиков

Энергетические напитки — популярный, но не самый здоровый способ взбодриться и повысить собственную продуктивность. Несмотря на то что в их составе нет каких-либо критически опасных для здоровья компонентов — преимущественно они работают за счёт кофеина и большого количества сахара, — их действие на организм довольно агрессивно. О страшных последствиях увлечения энергетиками Life.ru рассказала врач Екатерина Кашух.