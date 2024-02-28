Врач назвала два "убийственных" ингредиента энергетиков
Врач Кашух: Из-за энергетиков у школьников может снижаться успеваемость
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Энергетические напитки — популярный, но не самый здоровый способ взбодриться и повысить собственную продуктивность. Несмотря на то что в их составе нет каких-либо критически опасных для здоровья компонентов — преимущественно они работают за счёт кофеина и большого количества сахара, — их действие на организм довольно агрессивно. О страшных последствиях увлечения энергетиками Life.ru рассказала врач Екатерина Кашух.
Начнём с того, что кофеин, содержащийся в энергетиках в больших дозах, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, бессоннице, тревожности и головным болям.
При этом кофеин способен формировать психологическую зависимость, стимулируя резкий выброс гормона счастья — дофамина. У подростков кофеин может привести к нарушению сна и, как следствие, ухудшению когнитивных способностей и успеваемости.
Ещё один опасный компонент энергетиков — сахар. Помимо очевидных проблем со здоровьем (повышенный риск ожирения, кариеса), большое количество сахара может формировать инсулинорезистентность, ухудшать состояние сосудов и повышать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
А ранее учёные выяснили, что распитие энергетических напитков вызывает у подростков расстройство психики, а вейп — слабоумие.