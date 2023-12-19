Любитель энергетиков из Подмосковья выпил тысячу банок и чуть не умер от острого панкреатита

В подмосковной Балашихе спасли любителя энергетических напитков, чуть не поплатившегося за своё пристрастие жизнью. Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, 30-летний мужчина поступил в хирургическое отделение № 2 городской больницы № 2 с нестерпимой болью в животе.

"Со слов пациента, в общей сложности он выпил свыше 1000 банок тонизирующего напитка — примерно по две-три порции в день в течение года. По результатам КТ и УЗИ пациенту диагностировали острый панкреатит с одним из его опасных осложнений — ферментативным перитонитом", — говорится в опубликованном сообщении.

В ведомстве пояснили, что в воспалённой "поджелудке" пациента начались необратимые процессы в виде выделения в брюшную полость ферментов и большого количества жидкости. По словам заведующего отделением Павла Коваля, мужчине провели лапароскопию — современный метод хирургического вмешательства через небольшие отверстия — и дренирование, что помогло откачать жидкость и гной, возникшие из-за деструктивных изменений в органе.

Своими действиями они остановили распространение инфекции, однако заболевание всё же вызвало полиорганную недостаточность, из-за чего у мужчины перестали функционировать почки, лёгкие и сердце. Он провёл в реанимации две недели в крайне тяжёлом состоянии, но был спасён.

"Благодаря подобранной интенсивной терапии, обезболиванию и другим мерам поддержки, в том числе ИВЛ, его жизнь оказалась вне опасности. Вместе с тем летальность таких осложнений сегодня составляет порядка 70%", — отметил медик.

К слову, на данный момент любитель энергетиков чувствует себя хорошо и выписан из больницы. Однако работа поджелудочной железы восстановилась лишь частично, из-за чего ему предстоит замещающая терапия и диеты. Коваль предупредил, что такие напитки нельзя пить постоянно, так как входящие в них вещества оказывают токсическое воздействие не только на поджелудочную железу, но и на печень, почки, органы сердечно-сосудистой и нервной систем.