Названы ранние симптомы одного из самых смертоносных видов рака, которым мы радуемся

Рак кишечника, или колоректальный рак, является одним из самых смертоносных видов злокачественных новообразований. Его коварность заключается в том, что на ранних стадиях болезнь протекает практически бессимптомно. И лишь по некоторым признакам можно понять, что в организме что-то пошло не так. На что именно надо обращать внимание, рассказала «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Алёна Трапезникова.