Названы ранние симптомы одного из самых смертоносных видов рака, которым мы радуемся
Врач Трапезникова: Необъяснимая потеря веса может говорить о раке кишечника
Рак кишечника, или колоректальный рак, является одним из самых смертоносных видов злокачественных новообразований. Его коварность заключается в том, что на ранних стадиях болезнь протекает практически бессимптомно. И лишь по некоторым признакам можно понять, что в организме что-то пошло не так. На что именно надо обращать внимание, рассказала «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Алёна Трапезникова.
По словам доктора, рак кишечника может проявляться различными симптомами. Тревогу стоит забить при частых запорах или наоборот диарее. Также причиной обратиться к врачу должна стать кровь в стуле или необъяснимая потеря веса. Не стоит терпеть дискомфорт и боли в животе, особенно ночные. О развитии онкологии может говорить общая слабость.
Выявить смертоносное заболевание помогут регулярные медицинские осмотры. Лучшим способом диагностики рака кишечника является колоноскопия, а также анализы крови и кала.
Отметим, что с подобным недугом столкнулся известный журналист Отар Кушанашвили. Его госпитализировали в Красногорске 20 июня. Сначала шоумену диагностировали острую непроходимость кишечника, а позже выявили онкологическое заболевание. По словам Кушанашвили, он перенёс две клинические смерти. Затем телеведущего перевели в онкоцентр Блохина в Москве. Расходы на лечение журналиста взяли на себя певцы Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. 13 июля Кушанашвили выписали из медучреждения и отправили лечиться амбулаторно, чтобы он смог подготовиться к курсу химиотерапии.