Датские учёные разработали революционное средство против ожирения и диабета 2 типа

Исследователи из Копенгагенского университета сделали значительный шаг вперёд в борьбе с ожирением и диабетом 2 типа. Они создали новый препарат, который эффективно подавляет аппетит и стимулирует сжигание калорий. При этом он улучшает инсулиновую чувствительность без побочных эффектов, таких как тошнота или потеря мышечной массы.

Портал UfacityNews.ru сообщает, что основой действия препарата является активация рецептора нейрокинина 2 (NK2R). Он показал свою эффективность на макаках, у которых наблюдалась различная степень инсулинорезистентности. В ходе эксперимента у всех приматов зафиксировано значительное снижение массы тела и сокращение потребления пищи примерно на 25%.

Не менее важным достижением стало падение уровней глюкозы и инсулина в крови у испытуемых, что способствовало коррекции инсулинорезистентности. Примечательно, что положительные эффекты сохранялись даже после окончания курса лечения.

Ранее агонисты NK2R демонстрировали свою эффективность на мышах, однако теперь ученые подтвердили безопасность и результативность для приматов. Это открытие может стать важным шагом в разработке новых методов лечения инсулинорезистентности у людей. Препарат открывает новые возможности для лечения, предлагая более безопасный и эффективный подход к борьбе с ожирением и диабетом. Это особенно важно, учитывая, что существующие способы могут ухудшить качество жизни пациентов.

Исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Nature. Учёные надеются, что их работа станет основой для дальнейших исследований и разработки новых лекарственных средств, которые смогут помочь миллионам людей, страдающих от этих распространенных заболеваний.