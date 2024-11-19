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19 ноября, 02:12

Одна полоска в день: Названы заболевания, при которых стоит ограничить потребление шоколада

Врач Подорожнюк: Людям с гипертонией стоит ограничить потребление шоколада

Шоколад может принести пользу организму благодаря содержанию микроэлементов, таких как магний, фосфор и витамины. Однако, по словам врача-эндокринолога Кристины Подорожнюк из Одинцовской областной больницы, людям с определёнными заболеваниями следует ограничить его потребление.

В беседе с РИА «Новости» Подорожнюк отметила, что тем, кто страдает ожирением, заболеваниями печени, артериальной гипертонией и высоким уровнем холестерина, нужно строго контролировать количество шоколада в своём рационе. Несмотря на его полезные свойства, чрезмерное употребление может привести к избыточной массе тела и проблемам со здоровьем.

«Одна полоска шоколада в день не принесёт особо сильного вреда», — уточнила врач.

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При этом лучше выбирать тёмный шоколад, поскольку он содержит меньше сахара. И придерживаться безопасной дозы — около 30 граммов в сутки. Этот десерт заслуживает места в рационе при условии его качества. Содержащиеся в шоколаде какао-масло и какао-бобы способствуют выработке серотонина и дофамина, гормонов, которые повышают настроение и вызывают чувство радости.

Ранее врачи призвали диабетиков забыть о дубайском шоколаде. Также его стоит исключить людям с атеросклерозом, генной резистентностью и лишним весом, ведь в подобных плитках большое количество калорий.

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freepik

Дарья Блинова
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