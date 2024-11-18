Диетолог раскрыл топ «волшебных» продуктов, которые помогут сбросить вес к Новому году
Диетолог Семирядов: Белок и клетчатка помогут похудеть к Новому году
До Нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора не только думать над украшением дома, праздничным столом и подарками, но и приводить себя в форму к торжеству. Есть один проверенный и безопасный способ, который поможет похудеть. Для этого не придётся голодать и даже отказываться от сладкого.
По словам врача-диетолога, нутрициолога Дмитрия Семирядова, лучший способ снизить вес — это уменьшить потребление калорий. Можно есть специальные продукты, которые хорошо насытят организм, при этом калорийность будет меньше, а объём блюда не изменится.
«То есть это не ложка гречневой каши и 50 граммов куриной грудки, а полноценный приём пищи», — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.
В частности, надо включить в свой рацион больше белковых продуктов. Это могут быть мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые. Диетолог пояснил, что при дефиците белка может наблюдаться повышенный аппетит, что приводит к перееданию и увеличению веса. Также следует есть продукты, богатые клетчаткой. Речь в основном идёт об овощах, а также об умеренном количестве цельнозерновых круп, ягод и фруктов.
«Клетчатка немного набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка, за счёт чего в мозг поступает сигнал о насыщении», — рассказал Семирядов.
Однако такие продукты лучше не употреблять на ночь, так как они долго перевариваются и могут помешать сну. Ещё один обязательный пункт — пить много воды, которая нужна для усвоения клетчатки. Можно позволить себе немного сложных углеводов в день: один кусок хлеба или горсть крупы, а также орехи, семечки и 10–15 граммов тёмного шоколада.
Что касается сладкого, то даже во время похудения можно себе позволить любимые десерты, но с некоторыми оговорками. Следует помнить, что в маленьком кусочке торта или булочке содержится много калорий, поэтому выйти за рамки дневной нормы очень просто. Количество простых углеводов и добавленного сахара надо сократить до 10% от общей калорийности рациона. Получается, что в день желательно есть не более 100–200 ккал сладкого.