Диетолог раскрыл топ «волшебных» продуктов, которые помогут сбросить вес к Новому году

До Нового года осталось чуть больше месяца, а это значит, что пора не только думать над украшением дома, праздничным столом и подарками, но и приводить себя в форму к торжеству. Есть один проверенный и безопасный способ, который поможет похудеть. Для этого не придётся голодать и даже отказываться от сладкого.

По словам врача-диетолога, нутрициолога Дмитрия Семирядова, лучший способ снизить вес — это уменьшить потребление калорий. Можно есть специальные продукты, которые хорошо насытят организм, при этом калорийность будет меньше, а объём блюда не изменится.

«То есть это не ложка гречневой каши и 50 граммов куриной грудки, а полноценный приём пищи», — пояснил эксперт в беседе с kp.ru.

В частности, надо включить в свой рацион больше белковых продуктов. Это могут быть мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые. Диетолог пояснил, что при дефиците белка может наблюдаться повышенный аппетит, что приводит к перееданию и увеличению веса. Также следует есть продукты, богатые клетчаткой. Речь в основном идёт об овощах, а также об умеренном количестве цельнозерновых круп, ягод и фруктов.

«Клетчатка немного набухает и оказывает небольшое давление на стенки желудка, за счёт чего в мозг поступает сигнал о насыщении», — рассказал Семирядов.

Однако такие продукты лучше не употреблять на ночь, так как они долго перевариваются и могут помешать сну. Ещё один обязательный пункт — пить много воды, которая нужна для усвоения клетчатки. Можно позволить себе немного сложных углеводов в день: один кусок хлеба или горсть крупы, а также орехи, семечки и 10–15 граммов тёмного шоколада.