Россиянам посоветовали худеть к Новому году с помощью «Гарвардской тарелки»

Избавиться от лишнего веса за полтора месяца до Нового года — задача хоть и непростая, но выполнимая. Однако в погоне за желаемым результатом надо придерживаться ряда важных правил, чтобы не навредить здоровью, рассказала врач-диетолог Мария Миркискина.

Основным заблуждением практически всех худеющих является отказ от еды. Однако чтобы сбросить ненавистные килограммы, надо есть, подчеркнула медик. По её словам, бесконечные разгрузочные дни, диеты с резким сокращением калорий и монодиеты не подойдут.

«При снижении веса рацион должен быть разнообразным, сбалансированным и приносить удовольствие. Лишь тогда можно будет избежать срывов и снизить вес на длительное время. В целом здоровое похудение — это когда за четыре-шесть недель уходит не более трёх, максимум пяти килограммов», — объяснила Миркискина в беседе с «Москвой 24».

В первую очередь необходимо пересмотреть продуктовую корзину, отказавшись от колбас, сосисок и различных полуфабрикатов. Их можно заменить птицей, рыбой и мясом. Фабричные сладости и выпечку лучше также отправить в помойку, отдав предпочтение фруктам и ягодам. Вместо сладких напитков стоит пить как можно больше простой воды.

Также диетолог посоветовала исключить из рациона соусы, заправки и алкоголь. Вместо них надо есть больше овощей и зелени. Чтобы не мучиться с подсчётом калорий, врач рекомендует использовать метод «Гарвардской тарелки». Для этого надо визуально разделить тарелку на три части: половину должны занимать овощи и фрукты, одну четвёртую — цельнозерновые, ещё одну четвёртую — белки. Таким образом следует формировать все завтраки и обеды, а из ужина следует убрать все гарниры, кроме овощных (исключение — жареный картофель и пюре).

Для получения лучшего эффекта стоит включить в свой режим физическую активность. Например, заниматься фитнесом три-четыре раза в неделю или ходить по 10 тысяч шагов в день.