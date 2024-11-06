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6 ноября, 18:21

Врач назвала главных виновников лишнего веса, которые мешают похудеть

Врач Тананакина: Гормоны щитовидной железы могут мешать похудеть

Избыточная масса тела может возникать не только из-за малоподвижного образа жизни и любви к вредным продуктам, но и говорить о гормональном сбое в организме. Если нарушена выработка ряда гормонов, то человек может убиваться в зале и ничего не есть, но вес не сдвинется с мёртвой точки.

Прежде всего на метаболизм оказывают влияние гормоны щитовидной железы, заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Нарушение в их работе приводит к замедлению обмена вещества и, как следствие, к набору веса.

Также особую роль, по словам врача, играют инсулин и глюкагон, которые регулируют углеводный обмен. Например, инсулин, выделяемый поджелудочной железой, участвует в преобразовании углеводов в энергию. Но при избытке гормона эти углеводы превращаются в жир на боках, животе и бёдрах.

Существенно влияет на вес и кортизол, который выделяется корой надпочечников. В условиях стресса или голодания его уровень растёт, что способствует повышению аппетита и набору веса. Также кортизол стимулирует выработку инсулина, усиливая чувство голода.

«Гормон роста, соматотропин, напротив, помогает сжигать жир и участвует в синтезе белков, что важно для поддержания нормальной мышечной массы. Этот гормон выделяется гипофизом, как и специфический пептид, который способствует распаду жировой ткани при стрессах, включая голодание», — пояснила эндокринолог в беседе с РИАМО.

В винограде нашли вещество, которое подавляет выработку гормонов стресса
В винограде нашли вещество, которое подавляет выработку гормонов стресса

Также на формирование жировой массы влияют половые гормоны, в частности у мужчин это недостаток тестостерона, а у женщин избыток эстрогенов. Для поддержания нормального веса врач советует сохранять баланс между калорийностью пищи, энергозатратами, а также следить за уровнем гормонов.

Ранее россиянам с ожирением раскрыли горькую правду. Люди зачастую упускают ту грань, когда их лишний вес перерастает в серьёзную проблему. Похудеть в таком случае собственными силами не получится, ведь организм принимает любые попытки сбросить вес как голодание и стремится сохранить ресурсы. В этой ситуации необходима помощь специалистов — бариатрических хирургов, эндокринологов, диетологов.

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freepik

Алёна Зиновьева
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