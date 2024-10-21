Похудеть не получится: Хирург раскрыл горькую правду об ожирении
Хирург Самойлов: Организм при ожирении пытается сохранить вес даже при похудении
Ожирение — не эстетическая проблема, а требующее профилактики и лечения заболевание. Об этом рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов.
«Ожирение развивается годами и постепенно ухудшает жизнь человека. Однако зачастую избыточные килограммы воспринимают как эстетическую проблему, откладывают похудение на потом. Это в корне неверное убеждение, ведущее к запущенным стадиям болезни. Ожирение необходимо лечить, а лучше всего заниматься профилактикой и принимать меры на этапе лишнего веса, при котором возможно самостоятельное похудение», — объяснил врач в беседе с «Газетой.ru».
Собеседник издания добавил, что люди зачастую упускают ту грань, когда их лишний вес перерастает в ожирение. А это состояние уже требует помощи специалиста. Похудеть в нём собственными силами не получится, ведь организм принимает любые попытки сбросить вес как голодание, и стремится сохранить ресурсы. В этой ситуации необходима помощь специалистов — бариатрических хирургов, эндокринологов, диетологов.
По словам Самойлова, бариатрические операции — один из самых эффективных способов вылечить ожирение, позволяющий сбросить порядка 60% процентов массы дела в течение полутора лет. Они сводятся к хирургическим вмешательствам через небольшие проколы и урезанию желудка или кишечника. Увы, пока что мест на бесплатные операции это типа очень мало, поэтому по квоте или ОМС на них записаться едва ли выйдет.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 40 миллионов жителей России страдают от ожирения. Министр призвал врачей направить больше усилий на профилактику этого заболевания, напомнив, что лишний вес провоцирует другие недуги.
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