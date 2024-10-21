Похудеть не получится: Хирург раскрыл горькую правду об ожирении

Ожирение — не эстетическая проблема, а требующее профилактики и лечения заболевание. Об этом рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук Владимир Самойлов.

«Ожирение развивается годами и постепенно ухудшает жизнь человека. Однако зачастую избыточные килограммы воспринимают как эстетическую проблему, откладывают похудение на потом. Это в корне неверное убеждение, ведущее к запущенным стадиям болезни. Ожирение необходимо лечить, а лучше всего заниматься профилактикой и принимать меры на этапе лишнего веса, при котором возможно самостоятельное похудение», — объяснил врач в беседе с «Газетой.ru».

Собеседник издания добавил, что люди зачастую упускают ту грань, когда их лишний вес перерастает в ожирение. А это состояние уже требует помощи специалиста. Похудеть в нём собственными силами не получится, ведь организм принимает любые попытки сбросить вес как голодание, и стремится сохранить ресурсы. В этой ситуации необходима помощь специалистов — бариатрических хирургов, эндокринологов, диетологов.

По словам Самойлова, бариатрические операции — один из самых эффективных способов вылечить ожирение, позволяющий сбросить порядка 60% процентов массы дела в течение полутора лет. Они сводятся к хирургическим вмешательствам через небольшие проколы и урезанию желудка или кишечника. Увы, пока что мест на бесплатные операции это типа очень мало, поэтому по квоте или ОМС на них записаться едва ли выйдет.