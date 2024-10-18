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18 октября, 13:57

Обратный эффект: Почему нельзя жёстко критиковать людей с ожирением

Диетолог Мухина: Жёсткая критика человека с лишним весом помешает ему похудеть

Жёсткая критика не смотивирует человека с лишним весом начать худеть, а, наоборот, может привести к обратному эффекту. Об этом заявила диетолог Марият Мухина. По её словам, негативные эмоции лишь усложнять путь к здоровому образу жизни.

Эксперт подчеркнула, что вместо неэффективной критики людей с ожирением необходимо заряжать их позитивными эмоциями. Поддержка окружающих может спровоцировать человека заняться собой, отказаться от вредных привычек, стать активнее.

«Негативные комментарии могут только ухудшить психологическое состояние человека и снизить его самооценку, что делает путь к здоровому образу жизни ещё более сложным», уверена собеседница Инфо24.

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Борис Эльфанд
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