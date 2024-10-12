Удар по сердцу и ЖКТ: Врач раскрыла опасные последствия похудения на «Оземпике»

Препарат «Оземпик» и его российские аналоги, будучи лекарствами от диабета, зачастую бесконтрольно используются для похудения. Однако это чревато опаснейшими последствиями для организма, предупредила врач общей практики, медицинский эксперт Наталья Егорова.

«Например, препараты на основе семаглутида могут вызывать тошноту, рвоту, диарею и другие неприятные симптомы со стороны ЖКТ. Более серьёзные риски включают нарушение метаболических процессов и гормонального баланса, что может привести к серьёзным заболеваниям, таким как панкреатит или проблемы с щитовидной железой», — отметила собеседница RuNews24.ru.

По её словам, процент побочных эффектов от препарата невысокий, однако они могут отразиться на организме не сразу, а в течение нескольких лет. Кроме того, отказа от «Оземпика» и его аналогов может привести к повторному набору веса, что станет уже психологическим ударом.

«Длительное применение может привести к зависимости, а также вызвать проблемы с пищеварением, гипогликемию и сердечно-сосудистые осложнения», — предупредила медик.