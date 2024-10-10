«Не для всех»: Фармэксперт объяснил, чем опасен ставший популярным российский аналог «Оземпика»

«Оземпик», в основном, используется не по прямому назначению, а ради борьбы с лишним весом. В России этот препарат пользовался спросом, но его официально перестали поставлять в страну. На смену пришли — аналоги. Чем они опасны, в беседе с Life.ru рассказал фармэксперт, директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов.

Российские аналоги обошли продажу оригинального препарата, на самом деле это было несложно, потому что оригинальный препарат перестали поставлять официально в нашу страну в прошлом году. И возник колоссально неудовлетворённый спрос, потому что препарат действительно проявляет достаточно высокую эффективность с точки зрения борьбы с лишним весом. И потребители массово искали альтернативы, и в том числе обращались на серый рынок. Николай Беспалов фармэксперт, директор по развитию в RNC Pharma

Эксперт дополнил, что в настоящее время существует практика поставок «Оземпика» и его аналогов по серым каналам. Тем не менее многие люди стали переключаться на непосредственно российские препараты после их появления. Беспалов уточнил, что сам продукт очень опасен и подходит не для всех пациентов. По словам специалиста, применять его необходимо под серьёзным наблюдением, чтобы не вызвать побочных эффектов.

«А побочные эффекты здесь могут быть очень-очень тяжёлыми. Вплоть до того, что от побочных эффектов люди могут ослепнуть при определённом стечении обстоятельств, при применении бесконтрольного этого продукта. Так что данный продукт, конечно, далеко не безопасен. Но, наш российский препарат — это полный аналог. Он должен обладать абсолютно таким же набором полезных и отрицательных свойств», — подчеркнул специалист.

Фармэксперт добавил, что в настоящее время нет достоверных сведений о различиях «Оземпика» с российским аналогом.