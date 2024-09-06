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6 сентября, 10:15

Певица Слава рассказала, какие неприятные побочки от уколов терпит, чтобы быть «худенькой»

Певица Слава призналась, что худеет с помощью аналога «Оземпика»

Певица Слава. Обложка © Telegram / nastya_slavaa

Певица Слава. Обложка © Telegram / nastya_slavaa

Певица Слава призналась, что уже три месяца прибегает к инъекциям препарата, являющегося аналогом нашумевшего «Оземпика». Артистка призналась, что пошла на такой шаг, так как ей недоставало силы воли.

Слава отметила, что перед применением проконсультировалась с врачом, который предупредил её о возможных неприятных последствиях. Избежать их звезде не удалось. Как передаёт её слова «СтарХит», певица стала впадать в депрессивное состояние и нередко ощущает слабость в теле после инъекций.

«Но когда ты смотришь на себя в зеркало, вся депрессия уходит! Я всё-таки считаю, что лучше, когда ты худенькая», — отметила звезда.

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Фанаты уже давно заметили изменения в фигуре певица. Сама Слава утверждала, что добиться стройного тела ей помогло воздержание от секса. Новые подробности лишь подлили масла в огонь, ведь в последнее время появляется всё больше информации о побочных эффектах «Оземпика» и иных лекарств с похожим действием.

Мария Любицкая
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