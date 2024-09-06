Певица Слава рассказала, какие неприятные побочки от уколов терпит, чтобы быть «худенькой»

Певица Слава призналась, что уже три месяца прибегает к инъекциям препарата, являющегося аналогом нашумевшего «Оземпика». Артистка призналась, что пошла на такой шаг, так как ей недоставало силы воли.

Слава отметила, что перед применением проконсультировалась с врачом, который предупредил её о возможных неприятных последствиях. Избежать их звезде не удалось. Как передаёт её слова «СтарХит», певица стала впадать в депрессивное состояние и нередко ощущает слабость в теле после инъекций.