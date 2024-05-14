Слава призналась, что похорошела благодаря отказу от секса, но не может больше терпеть

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская), известная многим по хиту "Одиночество", призналась, что у неё долго не было секса. Об этом она рассказала в беседе с автором шоу "Алёна, блин!" Алёной Жигаловой на церемонии премии "Жара Music Awards".

Слава заявила, что похорошела благодаря отказу от секса. Видео © Telegram / Неопра, блин

Журналистка разместила видео в своём телеграм-канале "Неопра, блин!". В нём Алёна восхитилась внешним видом Славы и спросила, что та делает для этого. В ответ 43-летняя артистка подчеркнула, что отказалась от интимной жизни.

"Не занималась сексом. Видимо, если сексом не занимаешься, лучше выглядишь, не знаю", — призналась Слава, чем обескуражила ведущую.