Россияне ринулись скупать российские аналоги ушедшего из РФ «Оземпика»
РБК: Продажи аналогов «Оземпика» из РФ в 2024 году в 30 раз обошли оригинал
За восемь месяцев текущего года в РФ было приобретено 829,9 тысячи упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид общей суммой на 4,9 миллиарда рублей. Примечательно, что до этого продажи колебались в пределах 206,8 тысяч упаковок на 2,1 миллиарда. Об этом пишет РБК
Изданеи указывает, что отечественные препараты стоят значительно меньше оригинала. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов (ВСП) Яна Власова, при лечении сахарного диабета, для чего препарат изначально и был создан, семаглутид «очень хорош». Кроме того, он прошёл клинические исследования на эффективность при борьбе с сердечно-сосудистыми и сопутствующими заболеваниями.
Ранее лекарство с МНН семаглутид — «Оземпик», производимое компанией Novo Nordisk из Дании, было единственным представленным на росссийском рынке с данным действующим веществом. Однако представители организации в декабре 2023-го запретили продажу оригинального препарата в РФ.
Напомним, в конце декабря прошлого года Life.ru писал, что российские власти разрешили двум отечественным производителям выпускать аналоги препарата от диабета «Оземпик» без согласия зарубежного правообладателя — датской компании Novo Nordisk. В соответствующем распоряжении правительства России говорилось, что такую возможность дали компаниям «Герофарм» и «Промомед».
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