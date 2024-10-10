Россияне ринулись скупать российские аналоги ушедшего из РФ «Оземпика»

За восемь месяцев текущего года в РФ было приобретено 829,9 тысячи упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид общей суммой на 4,9 миллиарда рублей. Примечательно, что до этого продажи колебались в пределах 206,8 тысяч упаковок на 2,1 миллиарда. Об этом пишет РБК

Изданеи указывает, что отечественные препараты стоят значительно меньше оригинала. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов (ВСП) Яна Власова, при лечении сахарного диабета, для чего препарат изначально и был создан, семаглутид «очень хорош». Кроме того, он прошёл клинические исследования на эффективность при борьбе с сердечно-сосудистыми и сопутствующими заболеваниями.