Американка потеряла часть важного органа из-за «Оземпика»

Жительница Америки подала в суд на компанию Novo Nordisk. По словам женщины, она лишилась части прямой кишки из-за не указанных в инструкции к лекарству побочных эффектов. Данный производитель разрабатывал популярные препараты от диабета и продавал их под торговыми марками «Оземпик» и «Вегови», пишет People.

Дело в том, что 62-летняя Гантт после приёма врача обратилась в аптеку, где ей нужно было купить «Вегови», а затем «Оземпик. Доктор подумал, что при весе в 109 килограммов у американки есть высокий риск развития диабета.

«Я чувствовала себя хорошо, мне нравилось не переживать о своём аппетите, не было тяги к еде. Я просто чувствовала, что делаю что-то хорошее для себя», — вспоминает американка.

Позже, в октябре 2023 года супруг нашёл Гантт на полу без сознания. В результате обследования была найдена часть толстого кишечника, которая уже отмерла. Врачам было необходимо её удалить. Во время восстановления после операции у женщины случилась остановка сердца.

Пострадавшая осталась жива, правда, после этого ходит с илеостомическим мешком — тонкую кишку вывели в бок женщины и кал выводится из получившегося отверстия. Теперь американка обвиняет в своих бедах «Оземпик». При этом Novo Nordisk заявляет, что безопасность всех средств постоянно контролируют.

«Novo Nordisk считает, что обвинения в этом иске необоснованны, мы намерены решительно защищаться от этих претензий», — заявил он.