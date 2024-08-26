Минус 106 кг! Располневшая американка не влезла в аппарат МРТ и решила похудеть
The Sun: Жительница США похудела на 106 кг, потому что испугалась за свою жизнь
Похудевшая на 106 килограммов Алисия Бриггс из США. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thebrownmamimelts*
Американка из штата Мэриленд Алисия Бриггс похудела на 106 килограммов из-за страха за свою жизнь. Историю жительницы США рассказал The Sun.
По словам женщины, в детстве она была полным ребёнком и чувствовала себя достаточно одиноко. Девочка часто занималась спортом в школе, но вес только прибавлялся. При этом Бриггс не помогали и диеты.
Через пару лет, когда женщина вышла замуж, её вес составлял 127 килограммов. После тяжёлой беременности ситуация ухудшилась. Бриггс не могла долго ходить, мыться и переодеваться самостоятельно — ей помогал муж. По её словам, в этом не было никакой романтики.
В дальнейшем женщина начала падать и чувствовать судороги. Она даже не смогла пройти обследование в больнице из-за своих размеров. Бриггс просто не влезла в аппарат МРТ. Также у неё не хватало сил играть с детьми. Тогда семья начала всерьёз переживать за здоровье Алисии.
Спустя несколько лет мучений американка решилась на бариатрическую операцию. После всех сложнений Бриггс начала следить за питанием и ходить в зал. Спустя несколько килограмм женщина даже приняла участие в шоу бодибилдеров.
Сейчас она весит на 106 килограммов меньше. Героиня хорошо себя чувствует и рассказывает, что в похудении важно продолжать следовать привычкам даже после достижения желанного веса и не сравнивать себя с другими.
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