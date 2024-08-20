Диетолог раскрыла, как Алёне Апиной удалось сбросить 14 кг

Алёна Апина похвасталась аудитории, что смогла похудеть на 14 килограммов благодаря отказу от алкоголя, полноценному сну и занятиям хореографией. Действительно ли можно достичь такого результата, выполняя лишь три этих условия, или звезда лукавит, объяснила врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Наталья Лазуренко в беседе с порталом "Страсти".

По словам эксперта, здоровый сон действительно играет важную роль в похудении. В ночное время вырабатывается ряд важных гормонов, помогающих организму бороться с лишними килограммами. В их числе соматотропный гормон, который способствует разрушению жировых клеток, и мелатонин. В полном объёме они выделятся только при условии, если человек спит.

"Мелатонин оказывает влияние на обмен веществ, участвуя в процессе сжигания жиров. Повышенный уровень этого гормона может способствовать снижению аппетита и улучшению метаболизма, что помогает в контроле веса", — отметила диетолог.

Полный отказ от алкоголя также способствует похудению, поскольку он содержит в себе не только спирт, но и углеводы. Кроме того, алкогольные напитки повышают аппетит и могут спровоцировать переедание.

"Задержка жидкости — ещё одна из причин, почему стоит всё же отказаться от употребления алкоголя. Даже маленькая порция напитка способна задержать неприличное количество лишней жидкости. На весах ожидаемого результата не будет, настроение падает, работоспособность тоже", — рассказала эксперт.