"Мы несём высокое искусство" : Волочкова сочла "позорищем" идею с проверками артистов на алкоголь

Известная балерина России Анастасия Волочкова высказала своё мнение по поводу алкогольных проверок, которые хотят применить по отношению к звёздам шоу-бизнеса. "Бредовое" предложение достаточно сильно возмутило артистку, о чём она поспешила поведать подписчикам в соцсетях.

По словам балерины, с подобным отношением не могут сталкиваться артисты и исполнители, которые несут "высокое искусство в массы". Подобные запреты лишь помешают творчеству, добавила Волочкова.

"Почему из-за каких-то некоторых людей, которые выходили с микрофоном, падали, запутывались в шнурах от этих микрофонов в пьяном виде, нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? В стране других проблем, что ли, нет?", — возмутилась Анастасия.

Сама балерина рассказала, что алкоголь не пьёт перед шоу так, как стоять на пуантах становится невозможно даже после одной капли спиртного. Чего тогда так боится Волочкова и почему так возмущается — непонятно. Она сама же прошептала, что встречалась с коллегами, которые выходили на сцену в невменяемом состоянии.