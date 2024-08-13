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13 августа, 11:22

Россиянка два года терпела боль от опухоли, и она разрослась до чудовищных размеров

В Балашихе спасли 85-летнюю женщину с 40-сантиметровой опухолью тонкой кишки

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе спасли 85-летнюю женщину с 40-сантиметровой опухолью. Пенсионерка долго не обращалась за помощью и терпела боль на протяжении двух лет. За это время живот сильно увеличился, что стало сильно мешать.

Опухоль, с которой два года жила 85-летняя женщина. Обложка © Telegram / Минздрав Подмосковья

Опухоль, с которой два года жила 85-летняя женщина. Обложка © Telegram / Минздрав Подмосковья

"В Московский областной онкологический диспансер поступила 85-летняя женщина с диагностированной гигантской саркомой тонкой кишки. По словам пациентки, два года назад у неё появились периодические боли внизу живота, и она самостоятельно принимала обезболивающие препараты", — отметили в Минздраве Подмосковья.

Врачи провели операцию, удалили опухоль, чем спасли жизнь пациентки. Теперь ей необходимо будет пройти химиотерапию. Специалисты напомнили, что всем женщинам нужно посещать гинеколога раз в год.

В Подмосковье врачи удалили у девушки-подростка гигантскую опухоль из хрящей и костей
В Подмосковье врачи удалили у девушки-подростка гигантскую опухоль из хрящей и костей

Ранее Life.ru писал, что москвичка 15 лет боялась идти к врачу, и у неё выросла опухоль размером с футбольный мяч. К медикам она пришла только тогда, когда ей стало трудно ходить, подниматься по ступенькам и посещать пляж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Никита Осипов
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