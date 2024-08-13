Россиянка два года терпела боль от опухоли, и она разрослась до чудовищных размеров

В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе спасли 85-летнюю женщину с 40-сантиметровой опухолью. Пенсионерка долго не обращалась за помощью и терпела боль на протяжении двух лет. За это время живот сильно увеличился, что стало сильно мешать.

Опухоль, с которой два года жила 85-летняя женщина. Обложка © Telegram / Минздрав Подмосковья

"В Московский областной онкологический диспансер поступила 85-летняя женщина с диагностированной гигантской саркомой тонкой кишки. По словам пациентки, два года назад у неё появились периодические боли внизу живота, и она самостоятельно принимала обезболивающие препараты", — отметили в Минздраве Подмосковья.

Врачи провели операцию, удалили опухоль, чем спасли жизнь пациентки. Теперь ей необходимо будет пройти химиотерапию. Специалисты напомнили, что всем женщинам нужно посещать гинеколога раз в год.