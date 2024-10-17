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Капсула мечты. Как работают таблетки для похудения и кому их категорически нельзя

Эксперт по питанию объяснила, почему популярные средства для снижения веса могут оказаться опасными.

16 октября, 21:29
Диетолог рассказала о своём опыте с таблетками для похудения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red Umbrella and Donkey, Rui Elena

Диетолог рассказала о своём опыте с таблетками для похудения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red Umbrella and Donkey, Rui Elena

Капсулы для похудения противопоказаны людям с нарушениями пищевого поведения, заявила Life.ru диетолог-психолог Анастасия Кондаурова. Она подчеркнула, что в случаях переедания или, наоборот, отказа от еды и других похожих признаков расстройств необходима в первую очередь поддержка психотерапевта.

— Эти люди могут быть не способны себя контролировать и очень фанатично начинают к этим таблеткам относиться. Они могут повышать дозировку, что крайне, крайне опасно. Поэтому им крайне противопоказано продавать такие таблетки, потому что это всё может очень плачевно закончиться, предупредила нутрициолог.

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Она рассказала, что популярные капсулы для снижения веса ускоряют обмен веществ и вызывают «чистку» организма, но при их неумеренном использовании можно нажить себе малоприятные проблемы.

— Я лично через это проходила, я покупала такие таблетки, и по итогу было очень сильное нарушение работы ЖКТ, — поделилась диетолог.

Ранее учёные из Дании рассказали о создании вещества, которое вызывает сжигание жиров в организме без необходимости голодания и физических упражнений. Сообщается, что они сконструировали молекулу под названием LaKe. По опубликованным данным, это соединение соли молочной кислоты (лактата) и ещё одного вещества, которое снижает уровень глюкозы в крови.

Учёные открыли способ похудения без голодания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Stepanov

Учёные открыли способ похудения без голодания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Stepanov

Исследователи подчеркнули, что именно они провоцируют сжигание жира и выработку гормона для подавления аппетита. Их уровень всегда повышается в ответ на недостаток еды или увеличение нагрузок. Как уверяют создатели молекулы, препарат на её основе легко производить «в килограммовых масштабах».

— Молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 километров с высокой скоростью натощак, — заявил один из ведущих авторов разработки, профессор Орхусского университета (Дания) Томас Поулсен.

Отмечается, что пока молекулу опробовали только на грызунах, но уже идут и испытания на людях.

— Судя по структуре этой молекулы, здесь идёт похудение за счёт воздействия на центральную нервную систему. Она действует как антидепрессант. Когда человек решит перестать пользоваться этим средством, может возникнуть синдром отмены, прокомментировала Анастасия Кондаурова.

Молекула, открытая учёными, приводит организм в метаболическое состояние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Молекула, открытая учёными, приводит организм в метаболическое состояние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Она добавила, что нежелательное воздействие подобного препарата может иметь отложенный эффект и проявиться через годы. Нутрициолог выразила убеждение в необходимости комплексного и притом индивидуального подхода к снижению веса. По её словам, диету и режим необходимо выбирать на основе результатов анализов, поскольку в каждом конкретном случае нужно сначала установить главную причину лишнего веса, а она может оказаться совершенно неожиданной — к примеру, в нарушении работы щитовидной железы.

— Если говорить про здоровое похудение, то здесь нужно идти через привычки, здоровые привычки, которые нарабатываются годами. Наработав их, человек уже не нуждается ни в каких молекулах и «похудательных» таблетках, — заключила диетолог-психолог.

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Авторы
Александр Бочаров
Александр Бочаров
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