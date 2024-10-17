Капсула мечты. Как работают таблетки для похудения и кому их категорически нельзя Эксперт по питанию объяснила, почему популярные средства для снижения веса могут оказаться опасными. 16 октября, 21:29 Диетолог рассказала о своём опыте с таблетками для похудения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red Umbrella and Donkey, Rui Elena

Капсулы для похудения противопоказаны людям с нарушениями пищевого поведения, заявила Life.ru диетолог-психолог Анастасия Кондаурова. Она подчеркнула, что в случаях переедания или, наоборот, отказа от еды и других похожих признаков расстройств необходима в первую очередь поддержка психотерапевта.

— Эти люди могут быть не способны себя контролировать и очень фанатично начинают к этим таблеткам относиться. Они могут повышать дозировку, что крайне, крайне опасно. Поэтому им крайне противопоказано продавать такие таблетки, потому что это всё может очень плачевно закончиться, — предупредила нутрициолог.

Она рассказала, что популярные капсулы для снижения веса ускоряют обмен веществ и вызывают «чистку» организма, но при их неумеренном использовании можно нажить себе малоприятные проблемы.

— Я лично через это проходила, я покупала такие таблетки, и по итогу было очень сильное нарушение работы ЖКТ, — поделилась диетолог.

Ранее учёные из Дании рассказали о создании вещества, которое вызывает сжигание жиров в организме без необходимости голодания и физических упражнений. Сообщается, что они сконструировали молекулу под названием LaKe. По опубликованным данным, это соединение соли молочной кислоты (лактата) и ещё одного вещества, которое снижает уровень глюкозы в крови.

Учёные открыли способ похудения без голодания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artem Stepanov

Исследователи подчеркнули, что именно они провоцируют сжигание жира и выработку гормона для подавления аппетита. Их уровень всегда повышается в ответ на недостаток еды или увеличение нагрузок. Как уверяют создатели молекулы, препарат на её основе легко производить «в килограммовых масштабах».

— Молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 километров с высокой скоростью натощак, — заявил один из ведущих авторов разработки, профессор Орхусского университета (Дания) Томас Поулсен.

Отмечается, что пока молекулу опробовали только на грызунах, но уже идут и испытания на людях.

— Судя по структуре этой молекулы, здесь идёт похудение за счёт воздействия на центральную нервную систему. Она действует как антидепрессант. Когда человек решит перестать пользоваться этим средством, может возникнуть синдром отмены, — прокомментировала Анастасия Кондаурова.

Молекула, открытая учёными, приводит организм в метаболическое состояние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Она добавила, что нежелательное воздействие подобного препарата может иметь отложенный эффект и проявиться через годы. Нутрициолог выразила убеждение в необходимости комплексного и притом индивидуального подхода к снижению веса. По её словам, диету и режим необходимо выбирать на основе результатов анализов, поскольку в каждом конкретном случае нужно сначала установить главную причину лишнего веса, а она может оказаться совершенно неожиданной — к примеру, в нарушении работы щитовидной железы.

— Если говорить про здоровое похудение, то здесь нужно идти через привычки, здоровые привычки, которые нарабатываются годами. Наработав их, человек уже не нуждается ни в каких молекулах и «похудательных» таблетках, — заключила диетолог-психолог.

Авторы Александр Бочаров