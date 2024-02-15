Без врача в голове: Как российские звёзды подсели на препарат от диабета, мечтая похудеть Телеведущая Дана Борисова попала в больницу после сеанса похудения, когда использовала препарат от диабета. Это средство популярно не только у российских звёзд, но и в мировом шоубизе. Однако эксперты предупреждают об опасности. О чём идёт речь? 14 февраля, 21:41 Как российские звёзды подсели на препарат от диабета, мечтая похудеть. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock

Что случилось с Даной Борисовой?

На днях один из федеральных телеканалов сообщил, что телеведущую Дану Борисову экстренно госпитализировали. Якобы лежавшую на кровати без сознания звезду обнаружила дочь, она привела её в чувство и вызвала медиков. Уже в больнице Борисова призналась, что плохо ей стало из-за самолечения — 47-летняя блондинка пыталась похудеть и вводила инъекции средства для лечения диабета.

Возможно, это мог быть новомодный препарат на основе семаглутида, который сейчас повально используют мировые знаменитости. Считается, что он эффективен при лечении сахарного диабета второго типа и обладает другим эффектом — якобы притупляет чувство голода, притормаживает движение пищи по ЖКТ и быстро сгоняет накопленный человеком жир.

Дана Борисова в больнице. Фото © Youtube / Show for you

Одним из первых, кто признался в применении этого препарата, стал американский бизнесмен Илон Маск. За ним потянулась Ким Кардашьян, и понеслось — тамошние журналисты уличали в употреблении лекарства многих представителей богемы.

Как отличить худеющего на препарате с семаглутидом человека от всех остальных, подсказали медики. По их словам, в этом случае от жира организм избавляется равномерно, в том числе и от лицевого. А вот мешки под глазами его почти не теряют. В результате такой "диеты" у человека заостряются скулы, лицо принимает треугольную форму и на этом фоне суфы (так правильно называются мешки) начинают заметно выделяться. Подобный специфический вид худеющих в западной прессе уже окрестили ozempic face — "оземпиковое лицо".

Как производитель препарата стал самой дорогой компанией Европы

Производитель препарата — датская компания Novo Nordisk со штаб-квартирой в Багсвере, пригороде Копенгагена. В 2014 году проводились исследования действующего вещества препарата — семаглутида, который должен был бороться с сахарным диабетом второго типа. В ходе работы учёные обратили внимание на то, что подопытные пациенты быстро теряли лишний вес.

Головной офис Novo Nordisk в Дании. Фото Wikipedia / News Øresund — Johan Wessman

Спустя три года об эффективности семаглутида при лечении ожирения было заявлено официально, а в 2018 году он уже поступил на рынок.

После откровения Маска о его методе похудения препарат приобрёл взрывную популярность: стоимость акций фирмы выросла в четыре раза — и в прошлом году она (пусть и ненадолго) стала самой дорогой компанией Европы с капитализацией в 421 миллиард долларов.

Список открытых филиалов фирмы впечатляет. Фото © Opencorporates.com

На сегодняшний день дочерние предприятия Novo Nordisk есть в США, Бразилии, Греции, Черногории и Молдавии. Кроме них фирма имеет несколько заводов в России, но препарат на основе семаглутида на них никогда не производился. В ноябре 2022 года топ-менеджмент производителя и вовсе объявил о прекращении поставок препарата в страну, даже несмотря на то, что в тот год объём продаж лекарства достиг почти трёх миллиардов рублей.

Кому препарат понадобился в России

Как рассказал Life.ru руководитель одной из клиник коррекции веса врач-диетолог Алексей Ковальков, это стало ударом для россиян, страдающих сахарным диабетом. Препарат на основе семаглутида настолько хорошо себя зарекомендовал в лечении недуга, что был включён Минздравом РФ в российский Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Министерство закупало его для бесплатного распространения среди нуждающихся в лечении.

Стоимость и без того недешёвых шприцев с раствором семаглутида (лекарство вводится подкожно) резко пошла в рост: с пяти-семи тысяч в 2022 году до 17–25 тысяч рублей за шприц-ручку с месячной дозой препарата в феврале 2024 года. Спрос подстегнул не только уход Novo Nordisk с российского рынка, но и желание даже не страдающих диабетом и ожирением россиян подкорректировать фигуру.

Так выглядит карта точек продаж препарата в Москве. Аптека, расположенная в Филёвском парке, лишь зазывает старой ценой. На деле стоимость остатков препарата здесь составляет 20 300 рублей за шприц-ручку. Фото © 009.рф

Тот препарат, который сейчас присутствует в отечественных аптеках, привозится в страну по серым схемам "параллельного импорта" в небольших количествах, а рынок захлестнула волна контрафакта.

Изучая возможность приобретения препарата, Life.ru обратил внимание на то, что официально его в Москве можно купить всего в дюжине точек, при этом количество упаковок в каждой из них не превышает десяти. Кстати, в каждой аптеке препарат готовы продать любому желающему вне зависимости от того, есть ли у него рецепт.

На фоне недостатка предложения в офлайне мессенджеры бурлят регулярно возникающими каналами и группами, предлагающими препарат едва ли не оптом, причём по ценам значительно ниже аптечных. Обычно в таких группах продажи осуществляются с помощью курьеров или по почте. Найти продавца в случае чего, естественно, будет проблематично.

Типичный вид предложений по продаже препарата в "Телеграме". Фото © Telegram

Что о семаглутиде говорят врачи

Российские врачи отмечают высокую эффективность препарата при лечении сахарного диабета и ожирения, однако настоятельно рекомендуют не использовать семаглутид без консультации со специалистом.

— Препарат зарегистрирован как средство лечения именно сахарного диабета, — рассказала Life.ru врач – диетолог-эндокринолог Елена Островская. — То, что они помогают снижать вес, является дополнительным, плейотропным эффектом, т.е. не основным. Поэтому нужно лишний раз подумать, если у вас нет диабета, стоит ли колоть себя этим препаратом, поскольку может появиться букет проблем, связанных со снижением уровня глюкозы в крови.

Среди самых простых побочных эффектов медики отмечают тошноту, головокружение, вздутие живота, тремор. Но дисбаланс глюкозы в организме может вызывать и гораздо более тяжёлые состояния. Такие, например, как у телеведущей Даны Борисовой, вынужденной проходить реабилитацию в стационаре, если она действительно использовала препарат для похудения.

Можно ли похудеть быстро и без усилий? 0 Нет, если быстро и без усилий — это опасно для здоровья и ненадолго Надо правильно питаться и больше двигаться У меня есть превышение веса, но худеть я не собираюсь Я, наоборот, мечтаю набрать вес

Авторы Евгений Кузнецов