В винограде нашли вещество, которое подавляет выработку гормонов стресса
Российские учёные выяснили, что виноградная кожура снижает уровень стресса
Российские учёные в ходе исследования выяснили, что ресвератрол, который содержится в кожуре и косточках винограда, подавляет выработку гормонов стресса. Полученные данные помогут в борьбе с тревожными расстройствами у людей, пишет RT со ссылкой на журнал Biomedicine.
Эксперименты были проведены на лабораторных крысах и показали хорошие результаты. Те грызуны, которым ежедневно вводили ресвератрол, заметно спокойнее справлялись со стрессовыми ситуациями, чем те, кто не получал лечение. Учёным удалось установить, что это вещество замедляет выработку в печени фермента, который и запускает выброс гормонов стресса в кровь. Кроме винограда, ресвератрол содержится в ежевике, чернике, клюкве, арахисе и тёмном шоколаде, отмечают эксперты.
«Наше исследование подтверждает гипотезу, что между мозгом и печенью существуют молекулярные связи, которые дестабилизируются при стрессе. Это может приводить к поведенческим нарушениям, в частности, к повышенной тревожности. Ресвератрол позволил уменьшить её благодаря защитному действию в отношении мозга и печени», — рассказал один из исследователей, доктор биологических наук, профессор Вадим Цейликман.
Врачи давно твердят о негативном влиянии стресса на организм. Например, находясь в таком состоянии человек может много есть жирной и вредной пищи, что приводит к набору веса. Также стресс может быть причиной «мужской слабости» после 40 лет и облысения, подрывать иммунитет. Резкая ухудшения зрения может быть тоже вызвана стрессом. К последствиям тревожного расстройства можно отнести скрежетание зубами или бруксизм, в результате чего можно потерять зубы. Кроме того, стресс может вызвать у женщины бесплодие.