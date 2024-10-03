В винограде нашли вещество, которое подавляет выработку гормонов стресса

Российские учёные в ходе исследования выяснили, что ресвератрол, который содержится в кожуре и косточках винограда, подавляет выработку гормонов стресса. Полученные данные помогут в борьбе с тревожными расстройствами у людей, пишет RT со ссылкой на журнал Biomedicine.

Эксперименты были проведены на лабораторных крысах и показали хорошие результаты. Те грызуны, которым ежедневно вводили ресвератрол, заметно спокойнее справлялись со стрессовыми ситуациями, чем те, кто не получал лечение. Учёным удалось установить, что это вещество замедляет выработку в печени фермента, который и запускает выброс гормонов стресса в кровь. Кроме винограда, ресвератрол содержится в ежевике, чернике, клюкве, арахисе и тёмном шоколаде, отмечают эксперты.