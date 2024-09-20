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20 сентября, 03:31

Врач объяснила появление «кортизолового живота»

Врач Сидорова: Стресс может стать причиной появление жира в области живота

Жировые отложения на талии могут возникать не только из-за стресса, считает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. В интервью «Газете.ru» она подчеркнула, что проблема не всегда решается просто снижением уровня кортизола.

Сидорова отметила, что в медицине нет термина «кортизоловый живот». Круглый живот, выделяющийся на фоне других частей тела, может быть следствием как образа жизни, так и симптомом какого-либо заболевания.

«Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач-эндокринолог.

Кроме того, в стрессовых ситуациях некоторые люди теряют аппетит, в то время как другие начинают «заедать» свои эмоции. Таким образом, высокий уровень кортизола становится сопутствующей причиной, а не основной. Специалист рекомендует искать другие способы борьбы со стрессом, такие как прогулки, занятия спортом или общение с близкими.

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Ранее россиянам рассказали, что зрение может падать на фоне постоянного стресса, при котором вырабатываются гормоны адреналин, кортизол, норадреналин. Также на это может повлиять и ряд заболеваний. Life.ru называл шесть симптомов, при которых срочно надо идти к врачу-офтальмологу.

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Shutterstock / FOTODOM /Prostock-studio

Артём Гапоненко
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