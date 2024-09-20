Врач объяснила появление «кортизолового живота»

Жировые отложения на талии могут возникать не только из-за стресса, считает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. В интервью «Газете.ru» она подчеркнула, что проблема не всегда решается просто снижением уровня кортизола.

Сидорова отметила, что в медицине нет термина «кортизоловый живот». Круглый живот, выделяющийся на фоне других частей тела, может быть следствием как образа жизни, так и симптомом какого-либо заболевания.

«Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач-эндокринолог.