Врач объяснила появление «кортизолового живота»
Врач Сидорова: Стресс может стать причиной появление жира в области живота
Жировые отложения на талии могут возникать не только из-за стресса, считает врач-эндокринолог Юлия Сидорова. В интервью «Газете.ru» она подчеркнула, что проблема не всегда решается просто снижением уровня кортизола.
Сидорова отметила, что в медицине нет термина «кортизоловый живот». Круглый живот, выделяющийся на фоне других частей тела, может быть следствием как образа жизни, так и симптомом какого-либо заболевания.
«Есть исследования, доказывающие, что кортизол может влиять на распределение жира в организме, особенно способствуя его накоплению в области живота. Это связано с тем, что висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, имеет больше рецепторов для кортизола», — пояснила врач-эндокринолог.
Кроме того, в стрессовых ситуациях некоторые люди теряют аппетит, в то время как другие начинают «заедать» свои эмоции. Таким образом, высокий уровень кортизола становится сопутствующей причиной, а не основной. Специалист рекомендует искать другие способы борьбы со стрессом, такие как прогулки, занятия спортом или общение с близкими.
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