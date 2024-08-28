Названа неожиданная причина резкого ухудшения зрения, которой страдают миллионы людей

Зрение может падать на фоне постоянного стресса, при котором вырабатываются гормоны адреналин, кортизол, норадреналин. Об этом рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

«Выработка этих гормонов вызывает спазм сосудов, преимущественно периферических. Так, например, при спазме сосудов сетчатки на фоне стресса нарушается острота зрения, возникает туннельное зрение (когда сужается поле зрения)», — объяснила врач в беседе с РИАМО.

При повышении уровня кортизола в крови из-за стресса может появиться такое заболевание, как центральная серозная хориоретинопатия. Оно также проявляется ухудшением остроты зрения и появлением в центральном поле зрения серого или жёлтого пятна.

Офтальмолог добавила, что на фоне стресса может возникнуть спазм аккомодации, при котором возникает «ложная близорукость». Для неё характерны двоение в глазах и головные боли, похожие на мигрень.

«Также на фоне спазма сосудов переднего отдела глазного яблока появляется или ухудшается проявление синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желёз», — уточнила офтальмолог.

На зрении может сказаться и ряд заболеваний. В частности, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, патология щитовидной железы и другие.