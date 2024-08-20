Врач раскрыла серьёзную опасность контактных линз для глаз
Офтальмолог Казанцева: Линзы могут способствовать ухудшению зрения
Перед покупкой контактных линз необходимо проконсультироваться со специалистом. Если выбрать их неправильно, то есть риск нанести серьёзный вред здоровью глаз. Об этом заявила кандидат медицинских наук, офтальмолог Елена Казанцева в интервью радио Sputnik.
Врач объяснила, что любая контактная оптика имеет важные параметры: диаметр, радиус кривизны, влагосодержание и кислородопроницаемость. Если не учесть хоть один из них, то ношение линз обернётся не только неприятными ощущениями, но и может вызвать ухудшение зрения.
"Так, например, если диаметр линзы меньше диаметра глаза, то линза будет давить на роговицу и вызывать кислородное голодание. Это со временем приводит к ухудшению зрения", — отметила Казанцева.
Также важно соблюдать правила ухода за линзами. Необходимо регулярно менять раствор, в котором они хранятся, не носить их дольше рекомендованного времени и тщательно мыть руки перед тем, как надеть или снять линзы. При возникновении любых неприятных ощущений, например жжения или зуда, следует немедленно снять линзы и обратиться к офтальмологу. При этом существует ряд людей, которым носить линзы вовсе противопоказано.
"Не рекомендуется носить контактные линзы при хронических воспалительных процессах, которые затрагивают любые части глаза или век. Также к противопоказаниям относятся катаракта, глаукома, кератит, вывихи и подвывихи хрусталика. Не следует носить контактные линзы при избыточной или недостаточной функции слёзных желёз, ксерофтальмии, дакриоадените, блефароплегии. Кроме того, противопоказаниями являются вирусная или паразитарная офтальмологическая инфекция, а также низкая чувствительность роговицы", — заключила медик.
Ранее россиян предупредили, что длительное ношение линз может стать причиной гипоксии роговицы. А если во влажную среду глаза ещё попадёт любой возбудитель типа обитающей в воде акантамёбы, то это вызовет кератит, который может закончиться слепотой.