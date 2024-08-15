Врач раскрыла фатальные ошибки с линзами, из-за которых можно ослепнуть за сутки

Жителям РФ рассказали о серьёзной опасности контактных линз для зрения. Они могут привести к воспалению — кератиту, который грозит слепотой. Об этом заявила врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с 360.ru.

Медик отметила, что длительное ношение линз может стать причиной гипоксии роговицы. А если во влажную среду глаза ещё попадёт любой возбудитель типа обитающей в воде акантамёбы, то это вызовет кератит, который может закончиться слепотой.

"Акантамёбный кератит очень типичен для контактных линз. При этом воспаление может развиваться очень быстро. Иногда достаточно одних суток, чтобы человек потерял глаз", — заявила врач.

Главная опасность заключается в том, что инфекция через роговицу попадает внутрь глаза, нарушая его герметичность, и вызывает воспаление внутри. Распространение происходит очень быстро, и локализовать его невозможно. Первыми признаками кератита могут быть ощущение инородного тела в глазу, покраснение белка, светобоязнь и затуманенность зрения. При появлении этих симптомов надо незамедлительно обратиться к врачу и сразу же отказаться от ношения контактных линз.

"Самое опасное — надевать контактную линзу поверх красного глаза. Это приведёт к тому, что воспаление усугубится ещё сильнее и быстрее. Тогда врачам придётся в срочном порядке заниматься пересадкой роговицы, взятой от трупа", — рассказала доктор.