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9 августа, 03:49

Нехватка кислорода: Россиян предупредили о проблемах при сне в линзах

Офтальмолог Гозиев: Глаза могут страдать от гипоксии при сне в линзах

Сон в контактных линзах может принести проблемы из-за недостатка кислорода для глаз. Об этом предупредил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.

"Если спать в линзах, глаза могут страдать от гипоксии — недостатка кислорода. Глаз не имеет сосудов и питается за счёт кислорода, поступающего при открытых глазах. Линзы могут ограничивать доступ кислорода, что приводит к проблемам", — сказал Гозиев в беседе с РИАМО.

Для сна существуют ночные линзы, отметил специалист клиники АО "Медицина". Они давят на роговицу, меняя её форму, что обеспечивает хорошее зрение на сутки, а иногда и на два дня. Этот метод называется ортокератологией. Однако важно правильно их использовать, чтобы избежать проблем.

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"Проблемы возникают при неправильном использовании линз: перенашивании, несвоевременной замене, неправильной обработке. Важно помнить, что контактные линзы нельзя носить при плавании без защитных очков. Микроорганизмы в воде могут прикрепляться к линзам и вызывать инфекции. Никогда не открывайте глаза под водой без защитных очков", — добавил врач.

А ранее врач рассказала Life.ru о топовых способах избавиться от "эффекта Панды". В некоторых случаях подойдёт путь нормализации образа жизни. Но если дело в наследственности или возрастных изменениях, придётся обращаться за помощью к специалисту.

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Freepik

Артур Лапсаков
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