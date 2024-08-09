Нехватка кислорода: Россиян предупредили о проблемах при сне в линзах

Сон в контактных линзах может принести проблемы из-за недостатка кислорода для глаз. Об этом предупредил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Сино Гозиев.

"Если спать в линзах, глаза могут страдать от гипоксии — недостатка кислорода. Глаз не имеет сосудов и питается за счёт кислорода, поступающего при открытых глазах. Линзы могут ограничивать доступ кислорода, что приводит к проблемам", — сказал Гозиев в беседе с РИАМО.

Для сна существуют ночные линзы, отметил специалист клиники АО "Медицина". Они давят на роговицу, меняя её форму, что обеспечивает хорошее зрение на сутки, а иногда и на два дня. Этот метод называется ортокератологией. Однако важно правильно их использовать, чтобы избежать проблем.

"Проблемы возникают при неправильном использовании линз: перенашивании, несвоевременной замене, неправильной обработке. Важно помнить, что контактные линзы нельзя носить при плавании без защитных очков. Микроорганизмы в воде могут прикрепляться к линзам и вызывать инфекции. Никогда не открывайте глаза под водой без защитных очков", — добавил врач.