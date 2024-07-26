От линз до оправы: Россиянам рассказали, как выбрать солнцезащитные очки

Солнечные очки являются важным элементом защиты глаз от ультрафиолетовых лучей. При их выборе стоит обращать внимание на несколько ключевых факторов, чтобы они не только смотрелись стильно, но и эффективно защищали ваши глаза. Об этом пишет РИА "ФедералПресс".

Выбор линз

Прежде всего обращайте внимание на качество линз. Они должны блокировать 100% UVA- и UVB-излучения, что обеспечит надёжную защиту. Линзы с поляризацией уменьшат блики от отражённых поверхностей, что особенно полезно при вождении и занятиях водными видами спорта. Их цвет влияет на восприятие окружающего мира: нейтральные серые и коричневые минимизируют искажения, а жёлтые и оранжевые улучшают контрастность в условиях низкой освещённости.

Выбор оправы

Оправа очков должна быть комфортной и прочной. Металлические оправы лёгкие, но могут деформироваться при ударе, тогда как пластиковые более устойчивы, но иногда тяжелее. Важно подобрать форму, которая подходит к вашему лицу, а также убедиться, что очки сидят удобно и не вызывают дискомфорта.

Уход за очками

Очищайте линзы мягкой тканью из микрофибры и избегайте грубых материалов, которые могут их поцарапать. Храните очки в футляре и не оставляйте их под прямыми солнечными лучами на приборной панели автомобиля. Регулярно проверяйте состояние линз и оправы, чтобы вовремя заменить повреждённые очки и сохранить их функциональность.