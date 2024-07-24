Само не пройдёт: Офтальмолог развеяла популярнейшие мифы о косоглазии

Нарушение координации работы глазных мышц, следствием которого является косоглазие, ошибочно считать только эстетической проблемой, с которой можно справиться самостоятельно. Этот и другие мифы о страбизме в беседе с "Вечерней Москвой" развеяла офтальмолог Зарина Курачинова.

Врач напомнила, что "обладатели" косоглазия вынуждены жить с большим дискомфортом. Из-за двоения в глазах и головных болей им трудно водить автомобили и определять расстояние до предметов. Вопреки расхожему мнению, страдают этим не только дети, но и взрослые. У малышей стробизм возникает из-за внутриутробных нарушений зрения или наследственности, а у остальных — как следствие травмы, инсульта или банального старения. Сам собой недуг не пройдёт, без лечения болезнь будет лишь прогрессировать.

"Распространённым осложнением косоглазия является амблиопия, или синдром "ленивого глаза". Для эффективного лечения страбизма у взрослых требуется комплексный подход, включающий в себя использование очков, призм, а также хирургическое вмешательство", — предостерегла Курачинова.

Некоторые любят связывать косоглазие с частым стрессом, но это предположение далеко от правды. Некорректную работу глазных мышц провоцируют лишь врождённые особенности, аномалии рефракции вроде близорукости или астигматизма, нарушения в работе нервной системы, а также травмы. По словам офтальмолога, гимнастика для глаз при таком диагнозе бессильна, но и годы лечения не потребуются. Современные методы предполагают краткосрочную терапию и двухнедельное восстановление.

"Основными методами хирургического лечения являются укорачивание или удлинение глазных мышц. Эти операции выполняются традиционным оперативным путём, без использования лазера", — подытожила собеседница издания.